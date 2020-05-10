بريطانيا تسجل تراجعًا في الوفيات اليومية بكورونا برصد 269 حالة جديدة

بريطانيا تسجل تراجعًا في الوفيات اليومية بكورونا

وكالات:

سجلت بريطانيا، اليوم الأحد، تراجعا ملموسا للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، بعد رصد 269 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقارنة مع 346 أمس السبت.

وأفادت وزارة الصحية البريطانية بتسجيل 269 وفاة جديدة خلال اليوم الماضي ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا الفيروس إلى 31855 متوفيا.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع لافت لمعدل الوفيات اليومية بعد أن بلغ في إحصائية أمس السبت 346 حالة.

كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت بواقع 3923 حالة جديدة لتبلغ 219183.