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العراق: تسجيل 88 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 2767

07:28 م الأحد 10 مايو 2020
العراق: تسجيل 88 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 2767

فيروس كورونا في العراق

بغداد - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيل 88 حالة إصابة، اليوم الأحد، ضمن إحصائية الموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات إلى 2767.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أن الإصابات الجديدة جاءت كالتالي: (بغداد/الرصافة 22 إصابة - بغداد/الكرخ 37 إصابة - مدينة الطب 7 إصابات - ميسان 11 إصابة - البصرة 8 إصابات - ديالى إصابة واحدة فقط - ذي قار 2 إصابة).. مشيرة إلى أن عدد حالات الشفاء بلغت 32 لترتفع إلى 1734 حالة، فيما بلغت الوفيات 109 حالات في عموم العراق.

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العراق بغداد فيروس كورونا وزارة الصحة العراقية

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