وفيات كورونا في الجزائر تتجاوز 500 حالة

الجزائر - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، عن تسجيل 8 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 502.

وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد وتطورات وباء كورونا في اللقاء الصحفي اليومي، عن تسجيل 165 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الاخيرة، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 5723 موزعة عبر كل مدن البلاد.

وأشار فورار إلى تعافي 132 حالة جديدة، ليبلغ عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 2678.