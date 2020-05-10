وزير فرنسي يتوقع إعادة فتح مطار "أورلي" في 26 يونيو
باريس - (د ب أ)
قال وزير بالحكومة الفرنسية، اليوم الأحد، إنه ربما يتم إعادة فتح مطار "أورلي" في باريس يوم 26 يونيو، وذلك بعد أن أُغلق بسبب قيود السفر نتيجة فيروس كورونا.
وقال وزير الدولة للنقل، جان بابتيست جيباري، لإذاعة "آر تي إل" إن استئناف الرحلات الجوية بعد تعليقها في أول أبريل الماضي، سيعتمد على عوامل من بينها معدل الإصابات في فرنسا والتدابير الصحية "المتسقة" مع دول أوروبية ومتوسطية أخرى.
وأضاف أن الوزارة طلبت من شركات الطيران تقديم مواعيد الرحلات بحلول 15 يونيو.
ومن المقرر أن تنهي أو تخفف فرنسا ودول أوروبية أخرى إجراءات الإغلاق اعتبارا من 11 مايو، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .
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