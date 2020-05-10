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شرطة الإمارات: عقب سيجارة أو جمرات فحم سبب حريق برج سكني بالشارقة

05:29 م الأحد 10 مايو 2020
شرطة الإمارات: عقب سيجارة أو جمرات فحم سبب حريق برج سكني بالشارقة

أرشيفية

أبوظبي - (د ب أ)

قالت الشرطة الإماراتية، اليوم الأحد، إن عقب سيجارة أو جمرات فحم متوهجة كانت السبب المحتمل للحريق الذي اندلع في برج سكني في دولة الإمارات الأسبوع الماضي.

وشب حريق هائل في برج أبكو المكون من 48 طابقا وبارتفاع 190 مترا في مدينة الشارقة مساء يوم الثلاثاء الماضي، ما أدى إلى إصابة 12 شخصًا على الأقل.

وقال مسؤولو الشرطة في مؤتمر صحفي إن تحقيقاتهم أشارت إلى أن الحريق نجم عن عقب سيجارة أو فحم الشيشة المتوهج الذي سقط على ممر خدمات خارجي.

ووفقا للمسؤولين، فإن الطبقة الخارجية للمبنى، وهي عبارة عن صفائح سريعة الاشتعال، شبت فيها النيران، ما أدى لانتشار الحريق بسرعة إلى الواجهة.

ووفقا لموقع "ذا ناشنال" الإخباري المحلي، قال المسؤولون إن 100 شقة من أصل 333 شقة بالبرج قد جرى تفتيشها حتى الآن. وتعرضت 26 شقة منها للتدمير بالكامل.

وقالت الشرطة إن 33 سيارة بالمبنى وفي الشارع تضررت جراء النيران وسقوط الحطام.

شرطة الإمارات حريق برج سكني الشارقة

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