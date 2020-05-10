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كونتي: إيطاليا ربما تخفف إجراءات الاغلاق قبل يونيو المقبل

03:22 م الأحد 10 مايو 2020
كونتي: إيطاليا ربما تخفف إجراءات الاغلاق قبل يونيو المقبل

رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي

روما-( د ب ا):

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إنه ربما يقوم بتخفيف إجراءات الاغلاق المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، في وقت أبكر من المقرر، مطالبا الاتحاد الأوروبي بضمان توافر الموادر من صندوق إنعاش جديد خلال النصف الثاني من العام لمساعدة اقتصاد البلاد المتعثر.

وقال كونتي، الذي يتعرض لضغوطات من شركاء التحالف ورجال الأعمال والرأي العام، بعد شهرين من فرض إجراءات الاغلاق، لصحيفة كورييري ديلا سيرا إنه يرى " أن التراجع الحاد في إجمالي الناتج المحلي والتداعيات الاقتصادية سوف تكون مؤلمة للغاية".

وكانت إيطاليا قد خففت جزئيا إجراءات الاغلاق في الرابع من مايو الماضي، حيث سمحت باستئناف عمل شركات الصناعة والبناء، والمقرر أن تفتح المحال أبوابها في 18 مايو الجاري. ومن المقرر أن تستأنف الحانات والمطاعم وصالونات الحلاقة أعمالها في الأول من يونيو المقبل، وهو الموعد الذي ربما يتم تغييره ليصبح أبكر من ذلك.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء أن كونتي قال " نحن نجمع البيانات من أحدث جهات الرصد، والخبراء يقومون بوضع قواعد سلامة واضحة للعاملين والزبائن".

وأضاف" إذا استمر الوضع تحت السيطرة على المستوى الوبائي، سوف نتمكن من الاتفاق على اتخاذ خطوات أبكر مع المناطق".

وكانت المفوضية الأوروبية قد توقعت انكماش اقتصاد إيطاليا بنسبة 5ر9% هذا العام.

جوزيبي كونتي إيطاليا فيروس كورونا

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