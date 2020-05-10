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برلمان تونس يطلب الحماية لرئيسة الحزب الدستوري بسبب تهديدات ارهابية

03:00 م الأحد 10 مايو 2020
برلمان تونس يطلب الحماية لرئيسة الحزب الدستوري بسبب تهديدات ارهابية

برلمان تونس

تونس – (د ب أ) :

طالب برلمان تونس اليوم الأحد بتوفير الحماية لرئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض عبير موسي، بسبب تلقيها لتهديدات ارهابية.

ودعت رئاسة البرلمان ، في بيان لها ، السلطات إلى فتح تحقيق في هذه التهديدات التي طالت رئيسة لجنة الطاقة عبير موسي، والسهر على سلامتها.

وكانت رئيسة الحزب المحسوب على النظام السابق قبل ثورة 2011 ، والذي يمثل الكتلة الخامسة في البرلمان، أعلنت في وقت سابق عن تلقيها لتهديدات ارهابية مؤكدة اثر إعلامها بذلك من قبل السلطات الأمنية ولكنها لم تفصح عن مصدرها.

والحزب الدستوري الحر من أشد المنتقدين للإسلام السياسي وهو الخصم اللدود لحزب حركة النهضة الاسلامية المعارض السابق لحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي قبل الثورة.

وجاء في بيان البرلمان ، الذي يرأسه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، "يتآمر الإجرام الإرهابي على شعبنا في الوقت الذي تواجه فيه المجموعة الوطنية موحّدة تحديات جسام أمام جائحة الكورونا، بهدف ارباك الجهود وتشتيتها، وهو أمر لن يناله أعداء الدين والوطن".

وفقدت تونس سياسيين اثنين،هما شكري بلعيد ومحمد البراهمي، في اغتيالين ارهابيين عام 2013 تسببا في اضطرابات في البلاد وتنحي الائتلاف الحكومي بقيادة الإسلاميين عن الحكم، لتعوضه حكومة غير متحزبة مهدت لانتخابات 2014.

برلمان تونس الارهاب تونس

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