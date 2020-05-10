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النقابات البريطانية تطالب بضمانات سلامة من كورونا قبل العودة إلى العمل

02:29 م الأحد 10 مايو 2020
النقابات البريطانية تطالب بضمانات سلامة من كورونا قبل العودة إلى العمل

فيروس كورونا

لندن- (د ب أ):

دعت أكبر أربع نقابات في بريطانيا الحكومة إلى ضمان تطبيق إجراءات كافية للسلامة من فيروس كورونا، قبل السماح بعودة المواطنين إلى العمل، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وقال زعماء النقابات في خطاب إلى صحيفة الأوبزرفر "نطالب الحكومة ضمان تطبيق السياسات والممارسات الصحيحة لجعل أماكن العمل آمنة"

وأضافوا "يجب أن يكون ذلك جزءا لا يتجزأ من أي عودة".

وذكرت النقابات أنه يتعين على أرباب العمل القيام بتقييمات شاملة لمخاطر كورونا ونشرها وتحديد الخطوات التي سيتخذونها للوقاية من العدوى".

ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء، بوريس جونسون عن تخفيف طفيف لإجراءات الإغلاق اليوم الأحد، حيث تواجه البلاد تفشيا أودى بحياة أكثر من 31 ألف شخص.

فيروس كورونا النقابات البريطانية بريطانيا

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