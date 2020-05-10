حالات الإصابة بكورونا في البرازيل ترتفع بنسبة6.2 % في يوم واحد

بوينس ايرس- (د ب أ):

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل اليوم الأحد بنسبة 2ر6% مقارنه بأمس السبت، ليصل إلى 156061 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت ساو باولو (1030 بتوقيت جرينتش)، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغ عدد حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس في البرازيل 10656 حالة، بينما تعافى 61685 مصابا.

ومر نحو 10 أسابيع منذ تم تسجيل حالة الإصابة الأولى في البرازيل.

كان البرلمان البرازيلي قد أعلن أمس السبت الحداد الوطني لثلاثة أيام لتكريم ضحايا وباء كورونا.

وتم تنكيس العلم الوطني في برازيليا عاصمة البلاد أمام مبنى الكونجرس أمس السبت.

وفي حين فرض حكام بعض ولايات الدولة إجراءات صارمة للحد من التنقل العام، رفضت حكومة الرئيس اليميني جاير بولسونارو فرض قيود على الحياة العامة ودعت إلى العودة السريعة إلى الحياة الطبيعية.