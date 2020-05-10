أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

حالات الإصابة بكورونا في البرازيل ترتفع بنسبة6.2 % في يوم واحد

02:25 م الأحد 10 مايو 2020
حالات الإصابة بكورونا في البرازيل ترتفع بنسبة6.2 % في يوم واحد

فيروس كورونا

بوينس ايرس- (د ب أ):

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل اليوم الأحد بنسبة 2ر6% مقارنه بأمس السبت، ليصل إلى 156061 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت ساو باولو (1030 بتوقيت جرينتش)، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغ عدد حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس في البرازيل 10656 حالة، بينما تعافى 61685 مصابا.

ومر نحو 10 أسابيع منذ تم تسجيل حالة الإصابة الأولى في البرازيل.

كان البرلمان البرازيلي قد أعلن أمس السبت الحداد الوطني لثلاثة أيام لتكريم ضحايا وباء كورونا.

وتم تنكيس العلم الوطني في برازيليا عاصمة البلاد أمام مبنى الكونجرس أمس السبت.

وفي حين فرض حكام بعض ولايات الدولة إجراءات صارمة للحد من التنقل العام، رفضت حكومة الرئيس اليميني جاير بولسونارو فرض قيود على الحياة العامة ودعت إلى العودة السريعة إلى الحياة الطبيعية.

فيروس كورونا الإصابة بكورونا

الخبر التالى:

إيران تسجل 51 وفاة و 1383 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 8964

    عدد المصابين

  • 2002

    عدد المتعافين

  • 514

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4122885

    عدد المصابين

  • 1451573

    عدد المتعافين

  • 280877

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:التعليم: انتهاء مشكلة عدم ظهور أيقونة البحث