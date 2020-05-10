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الكويت تسجل 9 وفيات جديدة بكورونا و1065 إصابة

02:24 م الأحد 10 مايو 2020
الكويت تسجل 9 وفيات جديدة بكورونا و1065 إصابة

فيروس كورونا في الكويت

الكويت- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاحد تسجيل تسع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 58 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند ، في مؤتمر صحفي اليوم إنه تم تسجيل 1065 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 8688 حالة.

وأعلنت وزراة الصحة في وقت سابق اليوم شفاء 107 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 2729 حالة .

فيروس كورونا الكويت

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