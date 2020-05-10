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سفينتان صينيتان تطاردان زورق صيد ياباني قرب جزر متنازع عليها

01:13 م الأحد 10 مايو 2020
سفينتان صينيتان تطاردان زورق صيد ياباني قرب جزر متنازع عليها

سفينتان صينيتان تطاردان زورق صيد ياباني قرب جزر مت

طوكيو- (أ ف ب):

أعلن خفر السواحل الياباني الأحد أن سفينتين صينيتين طاردتا زورق صيد ياباني بالقرب من ارخبيل متنازع عليه بين البلدين في بحر الصين الشرقي.

ووجهت طوكيو احتجاجا رسميا لبكين بشأن الحادث، الذي وقع يوم الجمعة، من خلال اتصال للسفارة الصينية قام به مسؤول كبير بوزارة الخارجية اليابانية، وفقا لما ذكرته الصحف المحلية.

كما اتصلت السفارة اليابانية في الصين بوزارة الخارجية الصينية.

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من الاتصال بالوزارة اليابانية على الفور.

وتشكل هذه الجزر غير المأهولة مصدر خلاف طويل بين طوكيو وبكين المنخرطة أيضا في نزاعات أخرى مع عدة دول في جنوب شرق آسيا حول السيادة على جزر في بحر الصين الجنوبي.

وطالما نددت الحكومة اليابانية بإرسال الصين بشكل روتيني، سفنا تابعة لخفر السواحل إلى المياه المحيطة بالجزر.

وقال متحدث باسم خفر السواحل لوكالة فرانس برس إن خفر السواحل الياباني أمر الجمعة السفن الصينية بمغادرة المياه، ونشر عدة دوريات لحماية قارب الصيد الذي لم يصب أي من ركابه الثلاثة بأذى.

وأوضح الأحد أن القاربين الصينيين ما زالا في المياه الإقليمية اليابانية.

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