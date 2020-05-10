إسبانيا تسجل أدنى حالات وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

مدريد- (د ب ا):

سجلت إسبانيا أدنى حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لتخفيف مزيد من القيود ابتداء من غد الاثنين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة الإسبانية القول إن عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا بلغت 143 حالة، وهى أقل حصيلة يومية منذ 18 مارس الماضي، وذلك مقابل 179 حالة اليوم السابق.

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بواقع 621 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومن المقرر أن تعلن الحكومة عن تخفيف مزيد من القيود المفروضة لاحتواء الفيروس غدا الاثنين.

ووفقا للقيود المخففة، سوف يمكن للفنادق والمحال الصغيرة استئناف عملها، كما سوف يمكن للحانات والمقاهي تقديم خدماتها لمجموعة محدودة من الزبائن الذين يجلسون على طاولات بالخارج. ويشار إلى أن تخفيف القيود لا ينطبق على المدن الكبرى وتشمل مدريد وبرشلونة.