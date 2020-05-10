قطر: ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 14 حالة

الدوحة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الاحد تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 14 حالة.

وأشارت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إلى تسجيل 1189 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة إن العدد الإجمالي للحالات النشطة التي تخضع للعلاج بلغ 19753 حالة، مشيرة إلى تسجيل 254 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 2753 حالة .

ولفت البيان إلى فحص 3215 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 127769.