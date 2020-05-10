تظاهر مئات العراقيين للمطالبة بالإصلاح

بغداد- (د ب أ):

تظاهر اليوم الاحد مئات العراقيين وسط العاصمة بغداد مطالبين بالاصلاح ومحاسبة المتسببين بقتل المتظاهرين.

وشهدت ساحة التحرير وجسر الجمهرية وسط بغداد تجمعا لمئات المحتجين الذين طالبوا بالاصلاح ومحاسبة الذين تسببوا بقتل المتظاهرين في الاحتجاجات التي شهدتها بغداد وتسع مدن عراقية منذ بداية شهر أكتوبر الماضي.

وشهدت محافظات ذي قار وواسط والمثنى اليوم مظاهرات رافقتها أعمال عنف بعد توقف دام اكثر من شهرين بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد يومين من تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي الذي أعلن يوم امس انه قرر اطلاق سراح المتظاهرين و تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الأحداث التي حصلت منذ بدء التظاهرات ومحاسبة المقصرين وتعويض عوائل القتلى رعاية المصابين.

على صعيد أخر، وجه مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم المحاكم العراقية باطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين في البلاد.

وقال بيان للمركز الاعلامي لمحلس القضاء الاعلى إن مجلس القضاء الاعلى وانسجاما مع دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه "كافة المحاكم التي تعرض عليها قضايا خاصة بالمتظاهرين لإطلاق سراحهم".

واوضح أن مجلس القضاء الأعلى سبق وأن وجه قضاة التحقيق بإطلاق سراح من يتم القبض عليه خلال المظاهرات التي هي حق مكفول بموجب الدستور بشرط أن لا يقترن بفعل مخالف للقانون ضد مؤسسات الدولة أو ضد الأشخاص.