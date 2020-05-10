دور رياض الأطفال في إسرائيل تعاود فتح أبوابها بعد إغلاقها بسبب كورونا

تل أبيب- (د ب أ):

عاودت دور الحضانة ورياض الأطفال في إسرائيل اليوم الأحد فتح أبوابها لاستقبال نحو نصف مليون طفل، وذلك للمرة الأولى منذ إغلاقها في إطار الإغلاق الواسع الذي بدأ منتصف مارس الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة التعليم أنه بموجب إرشادات وزارة الصحة فإنه لن يُسمح بوجود أكثر من 18 طفلا في المكان، إلى جانب تقليص فترة استقبال الأطفال لثلاثة أيام في الأسبوع.

وبدأت إسرائيل تدريجيا الأسبوع الماضي في إعادة فتح المدارس.

وشهد يوم أمس خروج عدد كبير من سكان إسرائيل البالغ عددهم 2ر9 مليون إلى الهواء الطلق والحدائق، وكذلك للمحميات الطبيعية، التي أعيد فتحها أيضا للمرة الأولى.

ولا يزال ارتداء أقنعة الوجه إلزاميا في الهواء الطلق، إلى جانب الحفاظ على مسافة مترين بين كل شخص والآخر.

ومن المتوقع أن تسمح الحكومة بالتجمعات حتى مئة شخص بداية من 31 أيار/مايو. كما من المتوقع رفع كافة القيود على التجمعات اعتبارا من 14 يونيو، شريطة أن يظل العدد اليومي لحالات الإصابة المؤكدة الجديدة دون المئة.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة الإسرائيلية، فقد تم تسجيل 16454 إصابة بكورونا، تعافت منها 11376 حالة، بينما توفي 247 آخرون.