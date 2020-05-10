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وزير الصحة الإيراني: نخطط لإعادة فتح المزارات الدينية بعد شهر رمضان

12:12 م الأحد 10 مايو 2020
وزير الصحة الإيراني: نخطط لإعادة فتح المزارات الدينية بعد شهر رمضان

سعيد نمكي

طهران- (د ب أ):

أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي أن التخطيط يجري حاليا لإعادة فتح المزارات الدينية بعد شهر رمضان.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية اليوم الأحد عنه القول :"لقد فتحنا بعض المساجد في المدن البيضاء (الخالية من كورونا) وأقيمت صلاة الجمعة، ونخطط لفتح الأفنية (الصحون) في المزارات الدينية بعد شهر رمضان، وليس الأضرحة، من أجل أن يأتي الزوار للسلام".

وحذر نمكي في الوقت نفسه من أنه لا يمكن التنبؤ بمسار تفشي الفيروس في المستقبل، وقال :"لا يمكنني ولا يمكن لأي شخص آخر في العالم الإجابة على سؤال عما سيفعله كورونا، وكل يوم نرى ظروفا جديدة للفيروس، في الواقع نحن لا نعرف إلى أين يتجه هذا الفيروس ... هذا الفيروس ليس له سلوك أسلافه، ففي محافظة خوزستان مثلا، وهي منطقة حارة، نشهد زيادة في الإصابات".

وأضاف :"أفضل طريقة هو الانتظار من أربعة إلى ستة أشهر لرؤية سلوك الفيروس بشكل أكثر واقعية".1111

ووفقا للبيانات الرسمية، فقد سجلت إيران أكثر من 106 آلاف إصابة بكورونا وأكثر من 6500 حالة وفاة.

سعيد نمكي إيران شهر رمضان المزارات الدينية فيروس كورونا وزارة الصحة الإيرانية

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