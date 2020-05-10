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القبض على 10 محتجين ضد قيود مكافحة كورونا في ملبورن

11:17 ص الأحد 10 مايو 2020
القبض على 10 محتجين ضد قيود مكافحة كورونا في ملبورن

الشرطة في ملبورن

ملبورن- (د ب أ):

ألقت الشرطة في ملبورن القبض على 10 أشخاص شاركوا في احتجاج ضد القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد في ولاية فيكتوريا، وذلك بعد تسجيل 10 حالات إصابة جديدة خلال يوم واحد ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في الولاية إلى 1487 حالة.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية اليوم الأحد أنه تم فحص أكثر من 150 ألف شخص من سكان فيكتوريا لكشف الإصابات بالفيروس، في إطار حملة فحوص مدتها أسبوعان، والتي سوف تستخدمها السلطات لتحديد كيفية رفع القيود في الولاية.

وقالت وزيرة الصحة جيني ميكاكوس إنه تم اكتشاف 20 حالة إصابة من خلال حملة الفحوص لم تكن مرتبطة بحالات إصابة سابقة مسجلة، وكان الكثير منها بدون أعراض.

وعلى الرغم من انتقادات نواب الحكومة الاتحادية والمعارضة في الولاية ، تمسكت حكومة فيكتوريا بخطتها الأصلية للكشف عن قواعد جديدة غدا الاثنين، وهو اليوم الذي تنتهي فيه حالة الطوارئ الحالية.

ويستخدم المسؤولون البيانات التي تأتي بناء على حملة الفحوص على مستوى الولاية ليقرروا كيف ومتى يخففون القيود.

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