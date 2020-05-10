أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

إغلاق جزئي لمدينة صينية على الحدود مع كوريا الشمالية بعد ارتفاع الإصابات بكورونا

11:15 ص الأحد 10 مايو 2020
إغلاق جزئي لمدينة صينية على الحدود مع كوريا الشمالية بعد ارتفاع الإصابات بكورونا

فيروس في الصين

بكين- (د ب ا):

أعلنت السلطات الصينية إغلاق جزئي لمدينة شولان، الواقعة في إقليم جيلين بشمال شرق الصين، المتاخمة لكوريا الشمالية، وذلك عقب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الإقليم قال في بيان على موقعه الإلكتروني إنه سوف يتم إغلاق جميع الخدمات ماعدا الضرورية، كما طالب المواطنين البقاء في المنزل. وأوضح الإقليم أنه رفع مستوى التحذير من الفيروس لأعلى مستوى .

وقالت السلطات الصحية المحلية اليوم الأحد إنه تم تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في شولان أمس السبت.

وكانت السلطات الصحية في الصين قد أعلنت اليوم تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أول ارتفاع بأكثر من 9 حالات منذ 10 أيام.

فيروس كورونا بكين كوريا الشمالية

الخبر التالى:

القبض على 10 محتجين ضد قيود مكافحة كورونا في ملبورن

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 8964

    عدد المصابين

  • 2002

    عدد المتعافين

  • 514

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4

    عدد المصابين

  • 1

    عدد المتعافين

  • 280

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ننشر كراسة شروط شقق "سكن مصر" في 8 مدن