إغلاق جزئي لمدينة صينية على الحدود مع كوريا الشمالية بعد ارتفاع الإصابات بكورونا

بكين- (د ب ا):

أعلنت السلطات الصينية إغلاق جزئي لمدينة شولان، الواقعة في إقليم جيلين بشمال شرق الصين، المتاخمة لكوريا الشمالية، وذلك عقب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الإقليم قال في بيان على موقعه الإلكتروني إنه سوف يتم إغلاق جميع الخدمات ماعدا الضرورية، كما طالب المواطنين البقاء في المنزل. وأوضح الإقليم أنه رفع مستوى التحذير من الفيروس لأعلى مستوى .

وقالت السلطات الصحية المحلية اليوم الأحد إنه تم تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في شولان أمس السبت.

وكانت السلطات الصحية في الصين قد أعلنت اليوم تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أول ارتفاع بأكثر من 9 حالات منذ 10 أيام.