طالبان تطلق سراح 28 سجينا من القوات الحكومية الأفغانية في إقليم هيرات

هيرات(أفغانستان) - (د ب أ):

أطلقت حركة طالبان سراح مجموعة أخرى تضم 28 من سجناء القوات الحكومية في إقليم هيرات غرب أفغانستان في وقت متأخر أمس السبت، طبقا لما ذكره سهيل شاهين، المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان في الدوحة.

وأضاف شاهين أنه حتى الآن، أطلقت طالبان سراح 148 من سجناء القوات الأفغانية، حسب ما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية.

وقال جاويد فيصل، المتحدث باسم مكتب مجلس الأمن القومي أمس السبت أن الحكومة الأفغانية أطلقت سراح ألف من سجناء طالبان و"الآن جاء دور طالبان للإسراع في إطلاق سراح سجناء قوات الأمن الوطني الأفغانية والكف عن "قتل الأفغان" وبدء مفاوضات مباشرة قريبا.

وأضاف فيصل أن الحكومة أطلقت سراح السجناء "لمواجهة مرض كوفيد-19 والمضي قدما في السلام وتعهد هؤلاء الذين تم إطلاق سراحهم بالتزام السلم" وذلك في حديثه لطالبان.

وتابع "التأجيل لم يعد مبررا".

وأوضح مجلس الأمن القومي أن طالبان ستطلق سراح 500 آخرين في الأيام المقبلة.

ويقضي اتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان تم توقيعه في العاصمة القطرية الدوحة، أواخر فبراير الماضي، بالإفراج عن 5 آلاف من مسلحي طالبان مقابل ألف من سجناء موالين للحكومة تحتجزهم الحركة.

وقالت الحكومة الأفغانية إنها سوف تفرج عن 1500 سجين من طالبان قبل بدء مفاوضات السلام مع الحركة، والتي كانت مقررة في الأصل يوم 10 مارس الماضي، ولكن طالبان كانت تصر على إطلاق سراح الخمسة آلاف سجين قبل إجراء أي مفاوضات .

وطالبت الحركة بالإفراج عن قادتها الـ 15 في المراحل الأولى، ولكن الحكومة رفضت ذلك .