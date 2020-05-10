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كورونا حول العالم: الإصابات 4.1 مليون وحالات التعافي 4ر1 مليون

08:54 ص الأحد 10 مايو 2020
كورونا حول العالم: الإصابات 4.1 مليون وحالات التعافي 4ر1 مليون

أرشيفية

القاهرة - (د ب أ):
أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات فيروس كورونا حول العالم تجاوز عدد الإصابات به 4.1 مليون حالة حتى الساعة 0600 بتوقيت جرينتش صباح اليوم الأحد.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع أيضا إلى 1.44 مليون حالة.

وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات تجاوز 280 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا والبرازيل وتركيا وإيران والصين.

وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة المليون و347 ألف إصابة إلى جانب نحو 80 ألف وفاة. وسجلت إسبانيا نحو 263 ألف إصابة ونحو 26 ألف وفاة. وسجلت إيطاليا نحو 218 ألف إصابة ونحو 30 ألف وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفا و 901 إصابة و4633 وفاة.

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