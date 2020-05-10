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جونسون يعتزم الكشف عن نظام انذار بشأن كوفيد-19 في خطاب للشعب البريطاني

04:36 ص الأحد 10 مايو 2020
جونسون يعتزم الكشف عن نظام انذار بشأن كوفيد-19 في خطاب للشعب البريطاني

بوريس جونسون

لندن - (د ب أ):
من المقرر أن يكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن نظام إنذار يتعلق بمرض كوفيد-19 في خطاب للشعب البريطاني في وقت لاحق اليوم الأحد، والذي من المقرر أن يضع فيه بعض الشروط لرفع القيود عن الاقتصاد.

وتتراوح مستويات التحذير الخمسة في نظام الإنذار ما بين الأول "الأخضر" ، والذي بموجبه يمكن أن تعود الحياة إلى وضعها الطبيعي، إلى الخامس "الأحمر "، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.

ومن المتوقع أن يقول جونسون إن إنجلترا على وشك التحسن وتنتقل من المستوى الرابع إلى الثالث، مما يشير إلى أن معدل الإصابة بكوفيد- 19 لا يزداد بشكل كبير.وتم وضع شعار جديد أيضًا لتلك الفترة يقول: "ابق متيقظًا، وتحكم في الفيروس وأنقذ الأرواح".

وقال مسؤول حكومي إنه من المتوقع أن يقول جونسون في الخطاب " سوف نتخذ القرارات التي تستمر في الحفاظ على الحياة وتحمي هيئة الخدمات الصحية الوطنية".

كما سيحث جونسون العمال والشركات على توخي اليقظة واتباع قواعد التباعد الاجتماعي.

بوريس جونسون نظام إنذار فيروس كورونا الشعب البريطاني

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