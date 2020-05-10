"اليونيسيف" تنضم إلى المؤسسات الخيرية في بطولة "لاعبون بلا حدود" الإلكترونية التي تنظمها السعودية

القاهرة - (د ب أ):

انضمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" كإحدى المؤسسات الخيرية العالمية التي تتعاون مع بطولة "لاعبون بلا حدود"، الحدث الرياضي الإلكتروني الخيري الذي يوحد جهود مجتمع الرياضة الإلكترونية حول العالم، في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" تعمل على توفير الإمدادات الصحية اللازمة، وبناء مرافق المياه والنظافة الصحية، وإبقاء الأطفال على اتصال بالتعليم، بالإضافة إلى توفير الحماية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والحد من مخاطره على الجيل الناشئ في أكثر من 190 دولة حول العالم.

وعبر انضمامها لقائمة المؤسسات الخيرية ببطولة "لاعبون بلا حدود"، ستصبح منظمة اليونيسيف واحدة من مجموعة من المؤسسات الخيرية العالمية التي سيتبرع لها الفائزون في منافسات محترفي العالم بمختلف الألعاب الشهيرة، التي يصل مجموع جوائزها إلى 10 ملايين دولار، ويعود ريعها كاملاً لصالح المؤسسات الخيرية العالمية المعتمدة ضمن الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وشهدت البطولة التي انطلقت بتاريخ 24 أبريل الماضي وتستمر حتى 7 يونيو المقبل، منح أكثر من 1.5 مليون دولار إلى مجموعة من المؤسسات الخيرية العالمية التي تقود المعركة ضد الجائحة العالمية، وشملت: "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"، "دايركت ريليف"، "التحالف العالمي للقاحات والتحصين"، "الهيئة الطبية الدولية"، و"الاتحاد الدولي للاتصالات".