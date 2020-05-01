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الاثنين.. بدء توزيع مليون جرعة من "ريمديسيفير" لعلاج كورونا في أمريكا

11:13 م الجمعة 01 مايو 2020
الاثنين.. بدء توزيع مليون جرعة من "ريمديسيفير" لعلاج كورونا في أمريكا

مايك بينس

وكالات:
أكد نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، أن الشركة والسلطات ستبدأ بتوزيع مليون جرعة من عقار "رمديسيفير" بين مستشفيات الولايات المتحدة اعتبارا من الاثنين المقبل، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".
فيما اعتبر مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ستيفن هان، أن إصدار المصادقة على العقار "تقدم سريري مهم".
وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، في رسالة بعثتها للشركة، إنها تصادق على استخدام عقار "ريمديسيفير" نظرا لتشكل حالة طارئة على خلفية جائحة فيروس كورونا.
وأشارت الإدارة إلى أنه من المنطقي الاعتبار أن الفوائد من استخدام "رمديسيفير" لعلاج المصابين بفيروس كورونا أكبر من المخاطر المحتملة التي قد تكون ناجمة عن ذلك.
فيما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن سلطات الولايات المتحدة أصدرت مصادقة رسمية على دواء "ريمديسيفير"، الذي تصنعها شركة "جيلياد ساينسز" لعلاج عدوى فيروس كورونا المستجد.
وقال ترامب، إن شركة "جيلياد ساينسز" حصلت منذ قليل مصادقة طارئة من قبل وكالة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لإنتاج دواء "رمديسيفير".

مايك بينس عقار رمديسيفير واشنطن أمريكا فيروس كورونا

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