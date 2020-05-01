أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد عيد العمال رامز جلال رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

السودان يُدين هجوم بئر العبد ويؤكد التضامن مع مصر

11:02 م الجمعة 01 مايو 2020
السودان يُدين هجوم بئر العبد ويؤكد التضامن مع مصر

الدكتور الدرديري محمد أحمد وزير الخارجية السوداني

الخرطوم - أ ش أ
أدانت وزارة الخارجية السودانية "بأشد العبارات" الهجوم الإرهابي، الذي وقع أمس في بئر العبد بشمال سيناء.
وأعربت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، مساء اليوم الجمعة، عن استنكارها وإدانتها لهذا العمل الإجرامي الذي يستهدف أمن مصر، وسلامة شعبها، ويشكل إمعانا من طرف الجماعات الإرهابية في انتهاك قواعد القانون الدولي والإنساني وتهديد الأمن والسلم الدوليين.
وأكدت وزارة الخارجية تضامن جمهورية السودان الكامل مع الشقيقة مصر، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات؛ للحفاظ على أمنها واستقرار وسلامة شعبها، وقدمت أصدق عبارات العزاء والمواساة لذوي الضحايا وتمنت للمصابين عاجل الشفاء.

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية السودانية الإرهاب شمال سيناء حادث بئر العبد السودان

الخبر التالى:

جوتيريش: كورونا سببت مخاوف ومعاناة لا توصف لكبار السن

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 5895

    عدد المصابين

  • 1460

    عدد المتعافين

  • 406

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3329740

    عدد المصابين

  • 1046403

    عدد المتعافين

  • 237647

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قفزة مايو.. كيف وصلت إصابات كورونا في مصر إلى مستوى 350؟ (تفاعلي)