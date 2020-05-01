أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد عيد العمال رامز جلال رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

الولايات المتحدة.. إجمالي الإصابات يتخطى مليون و62 ألفًا

10:54 م الجمعة 01 مايو 2020
الولايات المتحدة.. إجمالي الإصابات يتخطى مليون و62 ألفًا

كورونا بأمريكا

وكالات:
قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة، إن مليونا و62446 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا.
وأضافت، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم"، أن البلاد شهدت زيادة بـ 30787 حالة عن الإحصاء السابق.
وأشارت إلى أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 2349 إلى 62406 في المجمل.
والأرقام المعلنة هي الأحدث حتى الثلاثين من أبريل مقارنة باليوم السابق.
تجدر الملاحظة إلى أن أرقام المراكز لا تعكس بالضرورة البيانات التي تنشرها كل ولاية على حدة.
هذا، وقد سجلت ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم، أقل معدل يومي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد منذ يوم 29 مارس الماضي.
وأفاد حاكم نيويورك، أندرو كومو في مؤتمر صحفي عقده الخميس، بارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا في ولايته بواقع 289، ليتجاوز هذا العدد 18600 حالة.
ويمثل هذا الرقم انخفاضا ملموسا جديدا لعدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في ولاية نيويورك، أكبر بؤرة للتفشي في الولايات المتحدة، حيث سجلت في إحصائية يوم 28 أبريل 335 حالة وفي 29 أبريل 330، وفي 30 أبريل 306، كما يعتبر الأقل منذ 29 مارس.

فيروس كورونا أمريكا وفيات كورونا العزل الصحي

الخبر التالى:

السودان يُدين هجوم بئر العبد ويؤكد التضامن مع مصر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 5895

    عدد المصابين

  • 1460

    عدد المتعافين

  • 406

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3329740

    عدد المصابين

  • 1046403

    عدد المتعافين

  • 237647

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قفزة مايو.. كيف وصلت إصابات كورونا في مصر إلى مستوى 350؟ (تفاعلي)