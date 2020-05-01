العاهل السعودي وولي العهد يبعثان برقيتي عزاء للسيسي في شهداء الجيش
وكالات:
أعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن إدانتهما للهجوم الإرهابي الذي استهدف مدرعة للقوات المسلحة في منطقة بئر العبد، في شمال سيناء، أمس الخميس.
جاء ذلك في برقيتي عزاء بعثا بهما للرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة.
واستهدفت يد الإرهاب الغاشم، إحدى المركبات المدرعة بعبوة ناسفة بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، وفقا لما أعلنه المتحدث العسكري للقوات المسلحة، مساء الخميس، والذي أدى إلى استشهاد 10 أفراد من القوات المسلحة.
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