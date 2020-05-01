الكويت عن هجوم سيناء الإرهابي: العنف لن ينال من عزيمة مصر

الكويت - أ ش أ

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف إحدى المركبات المدرعة بشمال سيناء، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الجنود.

وأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية - في بيان رسمي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه - عن قناعته بأن مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف أمن واستقرار مصر، لن تنال من عزم الأشقاء في مواجهة العنف والإرهاب بكافة أشكاله؛ ليتحقق الأمن والطمأنينة لأبناء الشعب المصري الشقيق.

وأكد وقوف الكويت إلى جانب الأشقاء في مصر، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، معربا في الوقت نفسه عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.