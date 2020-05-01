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رسميا.. تسجيل أول إصابة بكورونا في الدولة العربية الوحيدة الخالية من الفيروس

09:28 م الجمعة 01 مايو 2020
رسميا.. تسجيل أول إصابة بكورونا في الدولة العربية الوحيدة الخالية من الفيروس

فيروس كورونا

نيروبي - (د ب أ):

سجلت جزر القمر أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لتكون بذلك واحدة من أحدث الأماكن في العالم، والدولة العربية الأخيرة، التي تعلن وصول الفيروس المميت أراضيها، بحسب عثمان غزالي رئيس الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي.

وقال غزالي أمس الخميس إن المريض أصيب بالعدوى بعد اتصاله بمواطن فرنسي تعود أصوله إلى جزر القمر.

وتم تأكيد الحالة من قبل مركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، التابع للاتحاد الإفريقي.

وقد اتخذت الجزر الواقعة قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لإفريقيا، شرق موزمبيق وشمال غرب مدغشقر، تدابير وقائية من بينها حظر التجول ليلاً قبل إصابة أي شخص.

ولم يتبق على مستوى العالم سوى عدد قليل جدا من البلدان التي لم يتم تسجيل حالات كوفيد 19 فيها، من بينها ليسوتو، البلد الوحيد في إفريقيا الذي لم يظهر به أي إصابات.

جزر القمر فيروس كورونا نيروبي

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