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رئيس كرواتيا يغادر مراسم تأبين قتلى الحرب ضد صربيا احتجاجا على عرض رمز فاشي

08:48 م الجمعة 01 مايو 2020
رئيس كرواتيا يغادر مراسم تأبين قتلى الحرب ضد صربيا احتجاجا على عرض رمز فاشي

الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش

بودابست - (د ب أ):
غادر الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش مراسم تأبين قتلى الحرب ضد صربيا، اليوم الجمعة، بعد أن عرض محارب قديم رمزا فاشيا.
وغادر الرئيس مراسم وضع إكليل الزهور للذين قتلوا في الحرب ضد صربيا بين عامي 1991 و1995، في قرية أوكوتشاني في غرب سلافونيا بعد أن لاحظ أن أحد قدامى المحاربين يرتدي سترة مكتوب عليها كلمات الترحيب الكرواتية الفاشية "مستعدون من أجل الوطن!".
وكان الرجل، وهو عضو الوفد الرسمي لجمعية المحاربين القدامى في البلاد، قد غطى من قبل الشعار المسيئ بسترته.
وفي وقت لاحق، قال ميلانوفيتش، وهو ديمقراطي اشتراكي يتولى منصبه منذ بداية العام، للصحفيين إنه قرر مغادرة الحدث بعد ملاحظة العبارة الفاشية.
وقال: "أنا آسف، لقد جئت إلى هنا لأشيد بالذين سقطوا من أجل كرواتيا"، مضيفا أنه رأى أن قرار الرجل بارتداء السترة بمثابة استفزاز متعمد.

زوران ميلانوفيتش كرواتيا بودابست صربيا

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