وزير إماراتي: تحالف مصر والسعودية والإمارات يواجه هجمة شرسة
وكالات:
قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش في تغريدة على تويتر، "أتوقف عند الأخبار الكاذبة التي تطال السعودية ومصر والإمارات وبوتيرة مستمرة من منصات معروفة ولا أستغرب".
وأضاف أنور قرقاش في تغريدته أن "بناء تكتل عربي ينظر إلى الاستقرار والتقدم كأساس للمنطقة ومستقبلها تواجهه هجمة إقليمية شرسة للتدخل في الشؤون العربية، يساعدها الضعيف والمهمش والمؤدلج".
وتابع قرقاش في تغريدة أخرى، "يذكرني هوس العاجز في استهدافه للإمارات والشيخ محمد بن زايد بالمثل المحلي والذي يميز بين (من يأكل الثمر ومن يعّد الطّعام)، والطّعام هو نوى الثمر أي من مخلفاته، وموقعنا سيبقى دائما في الصدارة (نأكل الثمر) وليبقى المتربص العاجز خلفنا (يعّد الطّعام)"، بحسب وصفه.
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