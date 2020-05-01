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الصحة العالمية: جائحة كورونا لم تنته بعد

07:51 م الجمعة 01 مايو 2020
الصحة العالمية: جائحة كورونا لم تنته بعد

منظمة الصحة العالمية

جنيف - أ ش أ

شددت منظمة الصحة العالمية على أن "جائحة كورونا لا تزال قائمة ولم تنته بعد".

وقال مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس - خلال مؤتمر صحفي ، اليوم الجمعة ، حسبما نقلت قناة العربية الاخبارية اليوم الجمعة - إن "تأثير كورونا كان متفاوتاً بين الدول"، مضيفا "إلى الآن لا يوجد لدينا علاج أو لقاح للفيروس ، وسنعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل لتمويل أبحاث لإنتاج لقاح لكورونا".

وأضاف :"نعمل مع الاتحاد الأوروبي لتمويل مكافحة الجائحة"، وأوصى بتعديل إجراءات السفر لإيصال الغذاء والدواء.

يذكر أن الفيروس المستجد أودى حتى اليوم بحياة 233.176 شخص على الأقل على مستوى العالم منذ ظهور الوباء للمرة الأولى بالصين في ديسمبر الماضي .

كما سجلت أكثر من 3.264.200 إصابة في 195 دولة ومنطقة. وتعافى 922.900 على الأقل.

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منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا تيدروس أدهانوم

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