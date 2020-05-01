أفغانستان تعلن انفراجة في المحادثات بين الرئيس الأفغاني ومنافسه السياسي

كابول - أ ش أ

أكد عبدالله عبدالله المنافس السياسي للرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الجمعة، تحقيق انفراجة في المحادثات الرامية لحل التوترات السياسية المشتعلة في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن بيان نشره عبدالله على الإنترنت في وقت سابق اليوم الجمعة، قوله إن المفاوضات جارية بين الاستقرار والشراكة وفريقي بناء الدولة.

وأشاد عبدالله بجهود الشخصيات الوطنية لحل التوترات، قائلا: إن الفريقين أحرزا تقدما في المحادثات وتوصلا إلى اتفاق أولي.

وأضاف أن المفاوضات لا تزال جارية لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية.

ولم يكشف عبدالله عن مزيد من المعلومات، لكنه أعرب عن أمله في وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سياسي في أقرب وقت ممكن حتى نتمكنن إيلاء اهتمام تام لمعالجة أزمة فيروس كورونا في أفغانستان والعالم واضمان إرساء السلام الأبدي في البلاد وكذلك الوحدة اللازمة للتحديات الاقتصادية والأمنية.

جدير بالذكر أن التوترات تصاعدت على المستوى السياسي بعد الإعلان المثير للجدل عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أقام كل من عبد الله وغني مراسم أداء اليمين في العاصمة كابول في 9 مارس، مما زاد من حدة التوترات السياسية وسط الجهود الجارية لإيجاد تسوية سياسية عن طريق التفاوض بشأن العنف المستمر في البلاد.