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مركز طبي أمريكي: عقار "ريمديسيفر" أثبت فعاليته بالسيطرة على كورونا

07:42 م الجمعة 01 مايو 2020
مركز طبي أمريكي: عقار "ريمديسيفر" أثبت فعاليته بالسيطرة على كورونا

عقار ريمدسيفير

وكالات:

أكد مركز كليفلاند الطبي، الأمريكي، أن عقار "ريمديسيفير" أثبت أنه فعال بالسيطرة على فيروس كورونا.

وأضاف، وفقًا لما ذكرته فضائية العربية، أن دواء "ريمديسيفير" نجح بتقليل مدة الشفاء من كورونا لـ4 أيام.

عقار ريمديسيفير هو عقار تجريبي مضاد للفيروسات طورته شركة الأدوية الأمريكية Gilead Sciences في البداية لعلاج الإيبولا.

وأظهر العقار، الذي طُوّر في عام 2015، وعودا مبكرة في دراسة على الحيوانات، وأُصدر لاحقا في جمهورية الكونغو الديمقراطية - لكنه فشل في النهاية كعلاج فعّال للإيبولا.

وفي حديثه مع "نيويورك بوست"، قال بيتر بيتس، المفوض المساعد السابق لإدارة الأغذية والأدوية: "لم يُظهر واعدا أبدا؛ فشل نسبيا ضد الإيبولا. لذا، قال الأطباء دعونا نرى ما إذا كان يعمل ضد (كوفيد-19)".

عقار ريمديسيفر فيروس كورونا مركز كليفلاند الطبي أمريكا الإيبولا

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