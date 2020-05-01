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طائرة مصرية تُجلي عالقين في السودان الثلاثاء المقبل

07:26 م الجمعة 01 مايو 2020
طائرة مصرية تُجلي عالقين في السودان الثلاثاء المقبل

السفير المصري لدى الخرطوم حسام عيسى

الخرطوم - أ ش أ
قال سفير مصر في السودان السفير حسام عيسى إن طائرة مصرية ستصل الخرطوم يوم الثلاثاء المقبل، لإجلاء عدد من العالقين المصريين في السودان.
وأضاف السفير حسام عيسى، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في الخرطوم، أن الطائرة قادمة من دار السلام في تنزانيا، وأن العالقين الذين سيغادرون على متنها من السودان سيخضعون للحجر الصحي في مصر، وفقا لتوجيهات وإجراءات وزارة الصحة.
وأوضح عيسى أنه جاري حجز مقاعد الطائرة لتحديد عدد المغادرين على متنها.

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Asha
حسام عيسى الخرطوم السودان تنزانيا

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