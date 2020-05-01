طائرة مصرية تُجلي عالقين في السودان الثلاثاء المقبل

الخرطوم - أ ش أ

قال سفير مصر في السودان السفير حسام عيسى إن طائرة مصرية ستصل الخرطوم يوم الثلاثاء المقبل، لإجلاء عدد من العالقين المصريين في السودان.

وأضاف السفير حسام عيسى، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في الخرطوم، أن الطائرة قادمة من دار السلام في تنزانيا، وأن العالقين الذين سيغادرون على متنها من السودان سيخضعون للحجر الصحي في مصر، وفقا لتوجيهات وإجراءات وزارة الصحة.

وأوضح عيسى أنه جاري حجز مقاعد الطائرة لتحديد عدد المغادرين على متنها.