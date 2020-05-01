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الجزائر: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 4154 مصابًا

06:08 م الجمعة 01 مايو 2020
الجزائر: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 4154 مصابًا

عمليات التعقيم في الجزائر

الجزائر - أ ش أ
أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد إلى 4154 حالة إصابة، و453 حالة وفاة.
وقال فورار ، في مؤتمره الصحفي اليومي ، إنه تم تسجيل 148 حالة إصابة جديدة، و3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا ، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 1821 حالة.
يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترًا غربًا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
وتطبق السلطات الجزائرية حظر التجوال الجزئي من 7 مساءً إلى 7 صباحًا في كافة الولايات الجزائرية الـ 48، باستثناء 9 ولايات من بينها الجزائر العاصمة يكون الحظر فيها من 5 عصرًا إلى 7 صباحا، بالإضافة إلى ولاية البليدة (36 كم غرب العاصمة) التي تم إقرار حظر التجوال فيها من 2 ظهرًا حتى 7 صباحًا.
وقرر عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري تمديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي ومجمل التدابير الوقائية المتبعة ومن بينها حظر التجوال حتى 14 مايو الجاري.

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الجزائر جمال فورار فيروس كورونا حظر التجوال الحجر الصحي

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