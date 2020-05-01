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"أوتشا" بالسودان: حوالي مليوني شخص حصلوا على مساعدات غذائية العام الجاري

04:22 م الجمعة 01 مايو 2020
"أوتشا" بالسودان: حوالي مليوني شخص حصلوا على مساعدات غذائية العام الجاري

حوالي مليوني شخص حصلوا على مساعدات غذائية

الخرطوم- أ ش أ

ذكر مكتب تنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" في السودان، أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020 تستمر في جميع أنحاء السودان، لافتًا إلى أن حوالي مليوني شخص على الأقل حصلوا على مساعدات غذائية، فضلا عن استمرار المساعدة في قطاعات أخرى، وإن كانت حدثت تعديلات في ضوء انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيره.

وأوضح مكتب "أوتشا" - في بيان اليوم الجمعة - "أنه في عام 2020، يهدف المجتمع الإنساني إلى مساعدة 6.1 مليون شخص في السودان"، لافتًا إلى أنه يوجد نحو 42 % من الأشخاص المستهدفين لخطة الاستجابة في ولايات دارفور الخمس (غرب السودان)، و20 % في ولايات النيل الأزرق وجنوب كردفان (جنوب) وشمال كردفان وغرب كردفان، و18 % في الولايات الشرقية الأربع، وتوجد نسبة 20 % في الولايات الوسطى بما في ذلك الخرطوم، التي هى مركز حالات "كورونا" والوفيات ذات الصلة حتى الآن.

وأشار البيان إلى استمرار المساعدات الغذائية والمنقذة للحياة في جميع أنحاء السودان، مع اتخاذ تدابير للحد من مخاطر انتقال وباء "كورونا".

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مساعدات غذائية أوتشا السودان

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