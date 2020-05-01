سنغافورة: خطة لتوسيع مرافق الرعاية الصحية في ظل زيادة إصابات بكورونا

سنغافورة- (د ب أ):

كشفت حكومة سنغافورة اليوم الجمعة عن خطة لتوسيع مرافق الرعاية الصحية للعمال الأجانب، في خضم ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المدينة الدولة.

وأعلنت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم الجمعة عن تسجيل 932 حالة إصابة جديدة بالفيروس، معظمهم من حاملي تصاريح العمل المقيمين في سكن العمال الأجانب.

وأضافت الوزارة أن من بين هذه الحالات خمس لمواطنين أو مقيمين دائمين.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في سنغافورة إلى نحو 17000 حالة.

وأشارت وكالة أنباء "بلومبرج" إلى أن هذه الزيادة في أعداد المصابين تأتي في الوقت الذي ضاعفت فيه الحكومة من معدلات إجراء الفحوص اليومية للكشف عن المصابين بالفيروس، منذ أوائل أبريل، فضلا عن دعم المرافق الطبية من خلال تعزيز القدرات الاستيعابية بأجنحة العزل ووحدات العناية المركزة.

وكشف المسؤولون في سنغافورة اليوم الجمعة عن مجموعة من الإجراءات الإضافية، التي تشمل إقامة مرافق طبية داخل 43 منشآة لسكن العمال الأجانب، بالإضافة إلى وحدات طبية لخدمة المصانع التي تستخدم لإيواي حوالي 65000 عامل، فضلا عن توفير 12 فريق طبي متنقل.

وقال وكيل وزارة القوى العاملة، أوبيك كام ، إن الأمر سيستغرق "بضعة أسابيع" قبل أن يتمكن العمال من العودة إلى المجتمع. وتتولى العمالة الأجنبية قطاع البناء والتشييد في سنغافورة.