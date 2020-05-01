أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد عيد العمال رامز جلال رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

مقتل وإصابة 21 فردا من حركة طالبان خلال اشتباك مع قوات الأمن الأفغانية

02:40 م الجمعة 01 مايو 2020
مقتل وإصابة 21 فردا من حركة طالبان خلال اشتباك مع قوات الأمن الأفغانية

قوات الأمن الأفغانية

كابول- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل ما لا يقل عن 15 فردًا من حركة "طالبان" وإصابة ستة آخرين نفذوا اعتداء على نقاط تفتيش تابعة لقوات الأمن بمحافظة لوجار الواقعة شرقي البلاد.

وقالت الوزارة -في بيان أوردته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم الجمعة- إن قوات الأمن بنقاط التفتيش بمقاطعة براكي براك بالمحافظة الأفغانية تمكنت من رد الاعتداء والاستيلاء على كمية كبيرة من أسلحتهم.

ونوهت إلى أن أربعة جنود بالجيش لقوا حتفهم، فيما أصيب خمسة آخرين خلال الاشتباك الذي وقع مساء أمس، ولم تعلق حركة طالبان - حتى الآن - على الاعتداء.

هذا المحتوى من

أمن أفغانستان حركة طالبان اشتباكات مسلحة

الخبر التالى:

سنغافورة: خطة لتوسيع مرافق الرعاية الصحية في ظل زيادة إصابات بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 5537

    عدد المصابين

  • 1381

    عدد المتعافين

  • 392

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3249667

    عدد المصابين

  • 986042

    عدد المتعافين

  • 232936

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:القوات المسلحة تنفذ عملية نوعية ضد بؤرة إرهابية بشمال سيناء