مقتل وإصابة 21 فردا من حركة طالبان خلال اشتباك مع قوات الأمن الأفغانية

كابول- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل ما لا يقل عن 15 فردًا من حركة "طالبان" وإصابة ستة آخرين نفذوا اعتداء على نقاط تفتيش تابعة لقوات الأمن بمحافظة لوجار الواقعة شرقي البلاد.

وقالت الوزارة -في بيان أوردته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم الجمعة- إن قوات الأمن بنقاط التفتيش بمقاطعة براكي براك بالمحافظة الأفغانية تمكنت من رد الاعتداء والاستيلاء على كمية كبيرة من أسلحتهم.

ونوهت إلى أن أربعة جنود بالجيش لقوا حتفهم، فيما أصيب خمسة آخرين خلال الاشتباك الذي وقع مساء أمس، ولم تعلق حركة طالبان - حتى الآن - على الاعتداء.