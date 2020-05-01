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كورونا في بلجيكا: تسجل 513 إصابة جديدة ووفاة 130 حالة خلال 24 ساعة

02:24 م الجمعة 01 مايو 2020
كورونا في بلجيكا: تسجل 513 إصابة جديدة ووفاة 130 حالة خلال 24 ساعة

السلطات الصحية في بلجيكا

بروكسل- (أ ش أ):

أعلنت الهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة البلجيكية، تسجيل 130 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية جراء فيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ العدد الكلي للوفيات 7703 حالات.

وسجلت الهيئة الاتحادية - وفقا لصحيفة "بروكسل تايمز" البلجيكية اليوم الجمعة - 513 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 49 ألفا و32 حالة منذ بدء انتشار الوباء، ودخل 152 شخصا إلى المستشفيات، فيما خرج منها 316 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الصحيفة البلجيكية إلى أن 47 حالة وفاة من الوفيات الجديدة تم تسجيلها في المستشفيات، فيما تم تسجيل 83 حالة وفاة في مراكز الرعاية السكنية.

ودفعت جائحة "كورونا" بعض الدول الأوروبية إلى سن تدابير صارمة لمحاربة تفشي الوباء منها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وقامت كل من الحكومة البلجيكية والهولندية بسن جملة من الإجراءات أيضا لمكافحة تفشي فيروس كورونا في الدولتين، تمثلت في إغلاق المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية ومنع التجمعات، منذ 18 مارس الماضي.

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