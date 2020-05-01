التعاون الإسلامي تدين الحادث الإرهابي في مدينة بئر العبد بشمال سيناء

الرياض- (أ ش أ):

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الجمعة، الحادث الإرهابي الذي وقع جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء؛ ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال القوات المسلحة.

وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - وقوف المنظمة وتضامنها مع مصر في كل الإجراءات التي تتخذها لمكافحة الإرهاب.

وقدم العثيمين تعازيه لذوي الضحايا، وللحكومة والشعب المصري، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.