كورونا.. مقاطعة هوبي الصينية تخفض مستوى الاستجابة لحالات الطوارئ
01:25 م الجمعة 01 مايو 2020
بكين- (بي بي سي):
ستخفض مقاطعة هوبي مستوى الاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا المستجد من أعلى إلى ثاني أعلى مستوى من يوم السبت، وفقا لوكالة أنباء شينخوا الصينية.
واكتشف الفيروس المستجد من كورونا في مدينة ووهان بالمقاطعة نهاية العام الماضي.
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