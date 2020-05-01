السعودية تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع جنوب مدينة بئر العبد بسيناء
الرياض- (أ ش أ):
أدانت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة الحادث الإرهابي الذي وقع جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بسيناء، أمس الخميس، ما أسفر عن استشهاد عدد من رجال القوات المسلحة المصرية.
وقدمت الخارجية السعودية -في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)- العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولمصر حكومة وشعبًا مع الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
وجددت الوزارة التأكيد على تضامن المملكة التام مع مصر ووقوفها إلى جانبها في حربها على الإرهاب.
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