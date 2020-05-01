الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في سيناء وتتضامن مع مصر ضد الإرهاب

أبوظبي- (أ ش أ):

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى المركبات المدرعة بشمال سيناء.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الجمعة - أنها تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وجددت الوزارة موقفها الثابت وتضامنها مع مصر في التصدي للإرهابيين، وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، كما أعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.