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أول موجز صحفي لمتحدثة باسم البيت الأبيض خلال أكثر من عام

11:14 ص الجمعة 01 مايو 2020
أول موجز صحفي لمتحدثة باسم البيت الأبيض خلال أكثر من عام

البيت الأبيض

واشنطن- (د ب أ):

تعقد المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض كايلي مكيناني اليوم الجمعة أول موجز صحفي رسمي بمقر الرئاسة الأمريكية منذ أكثر من عام.

وتولت مكيناني، والتي كانت متحدثة باسم حملة ترامب للانتخابات الرئاسية لعام 2020، منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض الشهر الماضي.

وبحسب وكالة أنباء "بلومبرج"، فإن الموجز الصحفي للمتحدث الرسمي كان جزء لا يتجزأ من استراتيجية التواصل في العديد من الإدارات الأمريكية.

ولكن المتحدثة الصحفية السابقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز كانت أوقفت العمل بهذه الاستراتيجية في مارس من العام الماضي، ولم تستأنفها خليفتها ستيفاني جريشام.

وسعت إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى استبدال الموجز الصحفي بفعاليات أخرى. وعلى سبيل المثال، تحدث الرئيس نفسه بانتظام من فوق المنصة أثناء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، وغالبا ما يعقد الرئيس هذه الفعاليات في المكتب البيضاوي أو في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض.

ويتحدث مساعدو الرئيس ترامب بانتظام إلى الصحفيين خارج غرفة الموجز الصحفي، حيث كانت سارة ساندرز من حين لآخر تجيب على الأسئلة وهي في الطريق للبيت الأبيض.

ووقع الاختيار على ماكيناني، وهي خريجة كلية الحقوق بجامعة هارفارد ومذيعة سابقة في شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، لتشغل المنصب، بعد وصول مارك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض، الذي قام بالعديد من التغييرات في فريق العمل مع الرئيس ترامب.

البيت الأبيض كايلي مكيناني الرئاسة الأمريكية

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