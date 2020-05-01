تراجع الضحايا المدنيين في أفغانستان خلال الربع الأول من العام

كابول- (د ب أ):

تراجع عدد الضحايا المدنيين في أفغانستان، خلال الربع الأول من العام، على الرغم من زيادة الهجمات التي تشنها حركة طالبان، فيما تفاوضت الحركة المسلحة بشأن اتفاق مع الولايات المتحدة، يهدف للمساعدة في مغادرة القوات الأمريكية للبلاد.

وسجل التحالف بقيادة الولايات المتحدة 1268 من الضحايا المدنيين خلال 31 مارس الماضي وهو تراجع بنسبة 32 بالمئة عما كان عليه في الربع السابق وتراجع بنسبة 16 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، طبقا لما ذكره مكتب المفتش المفتش الأمريكي الخاص لاعادة إعمار أفغانستان(سيجار) في تقرير له اصدره في ساعة متأخرة ليلة أمس الخميس .في تقرير نشر مساء أمس الخميس.

وعلى الرغم من أن الضحايا المدنيين عام 2019 تجاوزوا عشرة آلاف للعام السادس على التوالي إلا أن العدد هو الأقل منذ عام 2013، وفقا للتقرير الذي اوردته وكالة بلومبرج اليوم الجمعة.

على الرغم من ذلك حذر التقرير أنه ربما لم يتم إحراز تقدم صوب إحلال السلام في أفغانستان ، بعد أن بدأ وباء فيروس كورونا يضر بشكل كبير البلاد بدءا من أواخر شباط/فبراير الماضي.