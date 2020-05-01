مقتل نقيب في الشرطة الاتحادية في هجوم جنوب تكريت العراقية

تكريت- (د ب ا)

أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية صباح اليوم بمقتل نقيب في الشرطة الاتحادية واصابة زوجته وطفلته في هجوم على منزله جنوب تكريت،170كم شمال بغداد.

وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.ا)ان" مسلحين مجهولين هاجموا في ساعة متأخرة من الليلة الماضية منزل النقيب ايسر علي العزاوي المنتسب للشرطة الاتحادية في منطقة تل البتار غربي ناحية يثرب التابعة لقضاء بلد،80 كم جنوب مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين وارده قتيلاً في الحال وأصابوا زوجته وطفلته بجروح ثم لاذوا بالفرار إلى البساتين القريبة من المنزل".

وأضاف ان" قوة من الشرطة توجهت الى دار الضابط وبدأت حملة دهم وتفتيش في المنطقة بحثاً عن الفاعلين".

وينشط مسلحو تنظيم داعش في المناطق الكثيفة الغطاء النباتي على الحدود الإدارية لمحافظة صلاح الدين مع المحافظات المجاورة من خلال هجمات متكررة على القوات الأمنية.