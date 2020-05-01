أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

استهداف أحد المواقع العسكرية شرق حمص السورية

10:11 ص الجمعة 01 مايو 2020
استهداف أحد المواقع العسكرية شرق حمص السورية

أرشيفية

حمص- (د ب أ):

أعلن محافظ حمص، طلال البرازي وقوع اعتداء على أحد المواقع العسكرية شرق حمص اليوم الجمعة، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأضاف المحافظ أنه لم تعرف طبيعة الاعتداء الذي أدى لحدوث انفجارات وخروج أعمدة دخان من الموقع وتساقط لقذائف في محيطه وإصابة عدد من المدنيين المارة.

يأتي الهجوم عقب قصف من جانب طائرات إسرائيلية لمواقع للقوات الحكومية السورية في محافظة القنيطرة جنوب سوريا ليل الخميس - الجمعة،واقتصرت الأضرار على الماديات.

وتستهدف إسرائيل بشكل متكرر مواقع للجيش السوري في محافظة القنيطرة، إضافة إلى سيارات يقال إنها تقل عناصر لحزب الله اللبناني .

حمص السورية محافظة القنيطرة تفجيرات حمص

الخبر التالى:

كورونا حول العالم: الإصابات 3308772 والوفيات 234133

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 5537

    عدد المصابين

  • 1381

    عدد المتعافين

  • 392

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3249667

    عدد المصابين

  • 986042

    عدد المتعافين

  • 232936

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان