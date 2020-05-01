فلسطين: إصابة العشرات بالاختناق بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم طولكرم
رام الله - (أ ش أ):
أصيب عشرات الفلسطينيين في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية بالاختناق بالغاز المسيل للدموع بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمخيم.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم الجمعة المخيم وأطلقت قنابل الغاز بكثافة باتجاه منازل المواطنين، ما أدى إلى حدوث حالات اختناق في صفوف المواطنين والأطفال، وتم تقديم العلاج لهم من قبل طواقم إسعاف الهلال الأحمر، فيما نقلت إمرأة إلى مستشفى حكومي لتلقي العلاج.
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