طائرات إسرائيلية تقصف مواقع للجيش السوري في محافظة القنيطرة

دمشق - (د ب أ):

قصفت طائرات إسرائيلية مواقع للقوات الحكومية السورية في محافظة القنيطرة جنوب سوريا ليل الخميس - الجمعة

وقالت مصادر إعلامية سورية أن "مروحيات تابعة للعدو الاسرائيلي تعتدي بعدة صواريخ من أجواء الجولان السوري المحتل على مواقع في المنطقة الجنوبية واقتصرت الأضرار على الماديات".

كان سكان في محافظة القنيطرة نقلوا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن "طائرات إسرائيلية أطلقت خمسة صواريخ من داخل الجولان المحتل، باتجاه عدة مواقع للجيش السوري في منطقة التل الغربي في ريف القنيطرة".

وتستهدف الصواريخ الإسرائيلية بشكل متكرر مواقع للجيش السوري في محافظة القنيطرة، إضافة إلى سيارات يقال إنها تقل عناصر لحزب الله اللبناني .