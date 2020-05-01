رئيس البرلمان العربي يدين الحادث الإرهابي في بئر العبد بشمال سيناء

القاهرة - (أ ش أ):

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، بأشد العبارات، الحادث الإرهابي الذي استهدف إحدى المركبات المُدرعة التابعة للقوات المسلحة في جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء اليوم الخميس، ونتج عنه استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود من القوات المسلحة.

وأعلن السلمي في بيان صحفي مساء اليوم تضامن البرلمان العربي التام ووقوفه مع مصر في حربها على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة التي لم تراع حرمة الشهر الكريم، مؤكداً أن هذا العمل الإرهابي الغادر لن يُثني القيادة المصرية والقوات المسلحة عن تطهير أرض مصر من هذه الجماعات الإرهابية الضالة.

وعبر السلمي عن تثمين البرلمان العربي العالي للجهود التي تبذلها القوات المسلحة لحماية أمن مصر، وسلامة أراضيها، واستقرارها، والدفاع عن أبنائها ضد مخططات الجماعات الإرهابية الخبيثة وأعمالها الإرهابية الجبانة التي تستهدف أمن مصر والأمن القومي العربي.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه للرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومة وشعب مصر في شهداء القوات المسلحة ، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.