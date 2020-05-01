أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

رئيس البرلمان العربي يدين الحادث الإرهابي في بئر العبد بشمال سيناء

12:41 ص الجمعة 01 مايو 2020
رئيس البرلمان العربي يدين الحادث الإرهابي في بئر العبد بشمال سيناء

الدكتور مشعل بن فهم السلمي

القاهرة - (أ ش أ):

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، بأشد العبارات، الحادث الإرهابي الذي استهدف إحدى المركبات المُدرعة التابعة للقوات المسلحة في جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء اليوم الخميس، ونتج عنه استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود من القوات المسلحة.

وأعلن السلمي في بيان صحفي مساء اليوم تضامن البرلمان العربي التام ووقوفه مع مصر في حربها على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة التي لم تراع حرمة الشهر الكريم، مؤكداً أن هذا العمل الإرهابي الغادر لن يُثني القيادة المصرية والقوات المسلحة عن تطهير أرض مصر من هذه الجماعات الإرهابية الضالة.

وعبر السلمي عن تثمين البرلمان العربي العالي للجهود التي تبذلها القوات المسلحة لحماية أمن مصر، وسلامة أراضيها، واستقرارها، والدفاع عن أبنائها ضد مخططات الجماعات الإرهابية الخبيثة وأعمالها الإرهابية الجبانة التي تستهدف أمن مصر والأمن القومي العربي.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه للرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومة وشعب مصر في شهداء القوات المسلحة ، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

هذا المحتوى من

مشعل السلمي سيناء القوات المسلحة الأرهاب مدينة بئر العبد البرلمان العربي

الخبر التالى:

طائرات إسرائيلية تقصف مواقع للجيش السوري في محافظة القنيطرة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 5537

    عدد المصابين

  • 1381

    عدد المتعافين

  • 392

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3249667

    عدد المصابين

  • 986042

    عدد المتعافين

  • 232936

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:المالية تقرر تقديم موعد صرف مرتبات مايو بمناسبة عيد الفطر